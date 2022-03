Rosario Dawson protagonista del primo trailer di DMZ, miniserie tratta dai fumetti Vertigo

Posted on

L’attrice Storm Reid è entrata a far parte del cast di The Last of Us, l’attesa serie tv tratta dall’omonima saga videoludica in arrivo su HBO Max nel corso del 2022. L’annuncio ufficiale, che ha seguito una serie di vociferazioni nei giorni scorsi, è arrivato attraverso l’account ufficiale di Neil Druckmann, creatore del videogioco e