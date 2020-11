Romulus: Online la sigla della serie cantata da Elisa

View this post on Instagram

c’è stato un errore ed è stata caricata una versione con un audio massacrato, questo può accadere quando si reposta. Ci tengo tanto al mio lavoro e a quello dei miei collaboratori, in questo caso di @ricky_zio_carioti e @andrea_ringo_rigonat che hanno mixato questa sigla. Ho preferito sostituirlo non appena me ne sono accorta, nonostante abbia davvero apprezzato i tanti commenti positivi. 💗🙏🏻 …. Shout!!! Finalmente vi posso dire che è stato un grandissimo onore lavorare a questa sigla per Romulus di @matteo_rovere, l’ho prodotta e arrangiata a casa mia durante il lockdown ed è stato molto emozionante. Conosco questa canzone dei mitici Tears for Fears fin dall’infanzia, quando mia sorella me la faceva sentire a palla in cameretta e la ballavamo come se non ci fosse un domani! 💗 Un ringraziamento speciale al mio amico @daviderossimusic per i suoi archi meravigliosi che abbiamo scritto insieme in una distanza che in fondo non c’era tra Monfalcone e Copenaghen. 🙏🏻💗🦄🌸🦋 @skyitalia @tearsforfearsmusic #Shout #Romulus Posted @withregram • @skyitalia L’inconfondibile voce di Elisa interpreta “Shout” dei Tears For Fears nella sigla di #Romulus. Non perdertelo stasera alle 21.15 su Sky.