Il romanzo fantasy The Gilded Ones diventerà una trilogia al cinema

Un altro romanzo fantasy otterrà presto un suo adattamento al cinema, si tratta di The Gilded Ones della scrittrice Namina Forna.

Questa mattina Deadline ha rivelato che i diritti di sfruttamento cinematografico del romanzo sono stati acquisiti dalla Makeready, e che il primo passo verso le sale è stato quello di incaricare la stessa Namina Forna per la stesura della sceneggiatuta alla base della trilogia sopra citata. Brad Weston e Negin Salmasi della Makeready produrranno il progetto insieme a Misha Green (Lovecraft Country).

The Gilded Ones è approdato nelle librerie da poco, e può essere descritto come un audace fantasy femminista ispirato alla cultura dell’Africa occidentale. La storia segue Deka, una sedicenne che vive a Otera, un antico regno profondamente patriarcale. In quel luogo il valore di una donna è legato strettamente alla sua purezza e deve poter sanguinare per dimostrare il suo valore. Ma quando la ragazza sanguina oro – colore che simboleggia impurità ma anche il colore di un demone – deve affrontare delle conseguenze peggiori della morte. Viene salvata poi da una donna misteriosa che racconta a Deka della sua vera natura: lei è un’Alaki, una semi-immortale con doni straordinari. La figura sconosciuta gli offre una scelta: combattere per l’imperatore insieme a lei o essere distrutta.

