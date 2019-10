Alla Festa del Cinema di Roma, il regista Martin Scorsese ha presentato in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro "The Irishman", realizzato grazie alla produzione Netflix.

Nelle ultime settimane Martin Scorsese è stato protagonista di una polemica (sempre accesa) tra Grandi Maestri e amanti dei cinecomic. Il nostro Andrea Vantini ve ne ha già parlato qui e qui.

Sono trascorsi più di vent'anni dall'ultimo film realizzato con Robert De Niro e per anni le due star hollywoodiane hanno cercato il progetto perfetto per poter tornare a lavorare insieme.

L'idea di "The Irishman" è venuta a De Niro che, entusiasta dopo la lettura del libro di Charles Brandt, ha immediatamente raccontato la trama e l'evoluzione del suo personaggio all'amico che, colpito dal coinvolgimento dell'attore, ha subito capito che c'era qualcosa di speciale da raccontare.

Sicuramente se non ci fosse stato l'intervento di Netflix "The Irishman" non sarebbe mai stato realizzato. La piattaforma digitale ha lasciato TOTALE LIBERTà CREATIVA al regista, concedendogli il tempo necessario e il finanziamento necessario per le tecnologie da utilizzare per la sua realizzazione.

Scorsese non ha mai nascosto che alcuni suoi film sono stati realizzati per direttive degli Studios americani. "The Irishman", invece è un film fatto per se stesso e i suoi amici. A 76 anni, e dopo che i suoi ultimi lavori sono stati prodotti da finanziamenti autonomi, ha accettato la corte della piattaforma streaming.

Avrà cambiato idea sulla visione del film tramite piattaforma online? In parte. Ecco la sua dichiarazione:

Per vedere un film sullo schermo, il film deve essere fatto. Nessuno studios era disposto a darci soldi per un progetto così. Netflix ha lasciato libertà completa, dandoci la possibilità di andare qualche settimana al cinema- Il film uscirà nelle sale italiane il 4 novembre - e rimarrà nelle sale anche mentre andrà in streaming.