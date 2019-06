Lionsgate ha lanciato in rete il trailer ufficiale di Midway, il nuovo film diretto da Roland Emmerich.

Apprezzato in passato per le mega-produzioni a base di distruzione globale, il regista Roland Emmerich torna in grande stile in quel di Hollywood, e lo fa con la sua visione della celebre battaglia delle Midway avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale.

Roland Emmerich (Independence Day) ha diretto e prodotto il film con la sua Centropolis Entertainment. Con lui anche Harald Kloser (Independence Day: Rigenerazione) e Mark Gordon (Salvate il soldato Ryan). La sceneggiatura è stata firmata da Wes Tooke.

La Battaglia delle Midway avvenne nel 1942, durò diversi giorni durante i quali la marina Statunitense inflisse un duro colpo alla flotta giapponese che la stava attaccando. Il regista John Ford documentò l’evento con un film di propaganda di 18 minuti.

Del cast fanno parte Woody Harrelson, Mandy Moore (This Is Us), Luke Evans, Ed Skrein e Patrick Wilson.

Il film arriverà nelle sale americane l’8 novembre 2019.