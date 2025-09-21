RoFF20 | Io sono Rosa Ricci sarà presentato a Roma

Nei giorni scorsi è stata presentata la lista dei film selezionati per la 20° edizione della Festa del Cinema di Roma, tra i partecipanti spicca “Io sono Rosa Ricci“.

La pellicola che farà da prequel al successo televisivo “Mare Fuori” è stato incluso nella categoria “Grand Public” dell’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma, che sarà di scena dal 15 al 26 ottobre. L’annuncio, ovviamente, è arrivato in occasione della presentazione stampa ufficiale della kermesse avvenuta lo scorso 19 settembre.

Successivamente Io sono Rosa Ricci approderà nelle sale dal 30 ottobre 2025.

La trama di Io sono Rosa Ricci

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

