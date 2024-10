RoFF19: il trailer di Berlinguer, La Grande Ambizione

L’edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma sarà aperta domani da Berlinguer: La Grande Ambizione, il film presente oggi sulle nostre pagine grazie al primo trailer.

Il film, diretto dal regista Andrea Segre, porta al cinema il mito di Enrico Berlinguer, padre del comunismo italiano, interpretato per l’occasione dal poliedrico Elio Germano. Come anticipato, l’apertura di RoFF19 spetterà al biopic di Segre, presentato nella sezione “Progressive Cinema“. Successivamente, il lancio nelle sale arriverà è stato fissato per il prossimo 31 ottobre distribuito da Lucky Red.

La Trama Ufficiale: Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, segretario negli anni Settanta del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, uniti dalla grande ambizione di realizzare il socialismo nella democrazia. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentarono per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia. Dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.

Nel cast di Berlinguer: La Grande Ambizione al fianco di Elio Germano, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. Il film è una produzione Vivo film e Jolefilm con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula (Belgio) e Agitprop (Bulgaria) con le musiche originali di Iosonouncane.

