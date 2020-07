Rodham: Hulu al lavoro su una serie dedicata ad Hillary Clinton

Hulu è al lavoro su una serie tv intitolata Rodham, basato sull'omonimo libro di Curtis Sittenfeld, che racconta una storia alternativa in un mondo in cui Hillary Rodham, suo cognome da nubile, non ha mai sposato Bill Clinton.

La serie descrive la storia di una giovane donna ambiziosa, che sviluppa la sua straordinaria mente nell’ultima parte del 20° secolo, passando dall’idealismo al cinismo e di nuovo indietro nel tempo.

Sarah Treem (The Affair, In Treatment) si occuperà sella sceneggiatura e sarà anche la produttrice esecutiva del progetto insieme a Sittenfeld. Anche Warren Littlefield, che ha già lavorato a The Handmaid’s Tale, farà da produttore esecutivo per conto della Littlefield Company.

Hulu ha già realizzato un altro progetto sulla Clinton. A Marzo è stato rilasciato a marzo una docuserie in quattro parti intitolata Hillary che ha raccontato la campagna presidenziale dell'ex first lady avvenuta nel 2016, approfondendo anche gli eventi del suo passato.