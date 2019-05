Il circuito cinematografico The Space Cinema è pronto a lanciare Summer in the Space, la nuova iniziativa destinata a tutti gli amanti della Settima Arte.

Nell’ambito del nuovo modo di intendere il cinema nel nostro paese noto come Moviement, il circuito The Space Cinema il 28 maggio prossimo lancerà Summer in the Space, un progetto atto a coinvolgere maggiormente il pubblico italiano con un calendario fitto di anteprime ed eventi unici. Il primo appuntamento sarà l’anteprima nazionale di Rocketman, il biopic incentrato sulla vita di Elton John (qui le info).

Maratone, anteprime, rassegne a tema e grandi titoli in arrivo per tutta l’estate

IL GRANDE SCHERMO NON VA IN VACANZA: AL VIA “SUMMER IN THE SPACE”

Il progetto di The Space Cinema coinvolgerà il pubblico italiano durante la bella stagione, si parte il 28 maggio con l’anteprima di Rocketman in tutte le sale del circuito

Roma, 24 maggio 2019 – Un calendario ricco di eventi e opportunità per tutto il periodo estivo. Summer in The Space è il nuovo progetto realizzato da The Space Cinema e pensato per il pubblico per valorizzare il legame fra lo spettatore e il grande schermo italiano attraverso eventi speciali, ampliando così l’offerta lungo tutto l’arco dell’anno.

Un progetto innovativo e ambizioso che offrirà anche occasioni diverse per vivere il cinema come un vero momento di scambio, condivisione e divertimento. L’iniziativa prenderà il via il prossimo martedì 28 maggio con l’anteprima di Rocketman, il film biografico dedicato alla vita di Elton John, che racconta l’evoluzione del musicista britannico a partire dagli anni dell’infanzia fino ad arrivare al grande successo, passando in rassegna le più importanti collaborazioni musicali e raccontando come nasce la leggenda di un’icona del pop mondiale. L’appuntamento per l’anteprima di Rocketman è previsto alle ore 22:00 del 28 maggio in tutti i The Space Cinema d’Italia.

Non solo le anteprime degli importanti blockbuster in uscita fra cui Pets 2, l’attesissimo Toy Story 4 e il remake de Il Re Leone ma anche maratone a tema ed eventi che porteranno sullo schermo contenuti inediti e concorsi dedicati a tutte le famiglie ai fan più appassionati: un panel di attività che fino ad agosto arricchirà l’offerta dei multisala del circuito andando ad affiancarsi alla programmazione già presente.

Con Summer in The Space il circuito diventa capofila di una rivoluzione che ha già suscitato molto fermento in tutto il settore e che abbraccia l’intero sistema sotto il nome del recentemente annunciato progetto Moviement. In questa scommessa per tutte le sale nostrane, The Space Cinema vuole puntare ancora di più sul pubblico, che è al centro di questa rivoluzione, continuando ad animare l’esperienza unica e magnifica del cinema.