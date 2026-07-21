Il leggendario RoboCop sta per fare il suo ritorno ufficiale, ma stavolta sul piccolo schermo.

Amazon MGM Studios ha dato ufficialmente il via libera alla produzione di RoboCop, una serie TV drammatica basata sul celebre franchise cinematografico targato MGM. Il progetto vedrà come showrunner Peter Ocko e la partecipazione di James Wan e della sua Blumhouse Atomic Monster in veste di produttore esecutivo. La notizia è stata confermata da Deadline.

La nuova serie rappresenta uno dei titoli di punta identificati dal colosso dello streaming dopo l’acquisizione degli studi MGM nel 2022, andandosi ad aggiungere ad altri importanti adattamenti di catalogo destinati al servizio di streaming come la serie Elle (prequel di La rivincita delle bionde).

James Wan e Peter Ocko riportano in vita il mito di Paul Verhoeven

La trama dello show rimarrà fedele alla premessa originale ma la attualizzerà per il pubblico contemporaneo: un colosso tecnologico convince la città a posizionare un potente robot nella forza di polizia, impiantando all’interno della macchina la coscienza di un amato agente caduto in servizio. La serie esplorerà temi quantomai attuali come il potere delle corporazioni, la privatizzazione dei servizi pubblici e il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale.

All’interno del team produttivo figura anche Ed Neumeier, co-creatore e co-sceneggiatore del film cult del 1987 diretto da Paul Verhoeven. “Ciò che Paul Verhoeven ha creato era decenni avanti rispetto ai suoi tempi,” ha dichiarato James Wan, “e le domande che poneva sulla tecnologia e sulle grandi multinazionali sono diventate ancora più urgenti oggi”.

Debuttato sul grande schermo nel 1987 con il capolavoro di Paul Verhoeven interpretato da Peter Weller, il franchise RoboCop è diventato un pilastro della fantascienza grazie alla sua miscela di azione e satira sociale. Il successo del primo capitolo ha dato vita a due sequel cinematografici, RoboCop 2 (1990) e RoboCop 3 (1993), prima di tentare la strada del rilancio sul grande schermo con il reboot del 2014 diretto da José Padilha e con protagonista Joel Kinnaman.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: RoboCop

RoboCop Showrunner / Sceneggiatura: Peter Ocko (basato sul personaggio creato da Edward Neumeier e Michael Miner)

Peter Ocko (basato sul personaggio creato da Edward Neumeier e Michael Miner) Regia film originale: Paul Verhoeven (1987)

Paul Verhoeven (1987) Produzione: Blumhouse Atomic Monster, Amazon MGM Studios

Blumhouse Atomic Monster, Amazon MGM Studios Produttori esecutivi: Peter Ocko, James Wan, Michael Clear, Rob Hackett, Ed Neumeier

Peter Ocko, James Wan, Michael Clear, Rob Hackett, Ed Neumeier Piattaforma di emissione: Prime Video

Prime Video HUB di riferimento: Prime Video