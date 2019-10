La celebre famiglia Robinson è pronta per tornare a dare spettacolo in tv, ecco infatti il primo trailer della seconda stagione di Lost in Space.

Considerata tra le rivelazione dell'ultima stagione televisiva, la serie tv Lost in Space tornerà con una seconda stagione il prossimo 24 dicembre, considerandosi un vero e proprio regalo di Natale per tutti gli amanti del genere sci-fi familiare.

Per promuovere il lancio della campagna promozionale, Netflix questa sera ha diffuso in rete il primo trailer - anche in italiano - dei nuovi episodi. Lo potete apprezzare in fondo al nostro articolo.

Lost in Space (Seconda Stagione)

Lost in Space, prodotto dalla Legendary Television, vede nel cast Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey. Nella seconda stagione Ajay Friese e Sibongile Mlabo, che nella prima interpretavano personaggi ricorrenti, avranno ruoli regular.

Al centro della storia ci sono i Robinson: una famiglia che lascia la Terra per andare alla ricerca di un pianeta da colonizzare per permettere all’umanità di iniziare una nuova vita in un mondo migliore. I protagonisti dovranno però affrontare un cambio di rotta inaspettato e formare nuove alleanze per sopravvivere in un ambiente alieno. Insieme ai Robinson ci saranno inoltre la carismatica dottoressa Smith e il ribelle Don West.

Lost in Space tornerà su Netflix con la seconda stagione dal 24 dicembre 2019.