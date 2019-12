Da mesi sappiamo che l'attore Robert Pattinson ricoprirà il ruolo di Batman nell'attesissimo film di Matt Reeves.

Intervistato da The Guardian, Pattinson ha dichiarato di essere consapevole delle aspettative che si sono create su questa sua futura performance cinematografica, ma ha anche aggiunto che, in caso di flop, potrebbe darsi al cinema hard:

“Non so perché, volevo quel ruolo. E’ un ruolo che ha un suo potere, che attrae la gente. Non è facile da descrivere. Ricordo bene cosa significa parlare di un film sulla quale ci sono alte aspettative. Per ogni cosa che dico, la gente parte all’attacco: “Argh!” “Idiota!”. Non ho neanche iniziato le riprese! Ma non c’è critico più severo di me stesso, quindi non devo preoccuparmi di nessun altro. Cosa farò se il film non andrà bene? C’ho già pensato, farò dei porno, ma video indipendenti però!”