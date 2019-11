L'attore Robert Pattinson per dare volto al Cavaliere Oscuro in The Batman dovrà svolgere allenamenti fisici molto duri, a tal proposito, sembra aver già iniziato a darsi da fare.

Attraverso una foto postata sui social da Rigan Michado, celebre esperto di Jiu-Jitsu per le star di Hollywood, l'attore Robert Pattinson ha voluto far sapere ai fan del Crociato di Gotham che ha iniziato i propri allenamenti in vista dell'inizio delle riprese di The Batman.

Oltre a dover imparare l'arte del combattimento, Pattinson dovrà mettere su muscoli e peso, saranno sufficienti pertanto solo due mesi? Ricordiamo che le riprese del film di Matt Reeves dovrebbero iniziare il prossimo gennaio.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.