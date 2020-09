Robert De Niro nel cast del thriller Wash me In The River

Cresce il cast di Wash Me in the River, il secondo film da regista del produttore Randall Emmett: i nomi nuovi Robert De Niro e John Malkovich.

Descritto come una versione attuale di “Non è un paese per Vecchi“, il secondo film da regista di Randall Emmett potrà contare su due nomi di assoluto valore. Questa mattina Deadline ha confermato che il casting in atto ha prodotto gli ingaggi di Robert De Niro, John Malkovich e Colson Baker (rapper noto come Machine Gun Kelly).

Wash me in the River si baserà su una sceneggiatura firmata da Adam Taylor Barker. La trama ruoterà intorno alla storia di un tossicodipendente in fase di guarigione che decide di vendicarsi dei trafficanti che gli hanno venduto la droga che è stata causa della morte della sua fidanzata. Due poliziotti seguiranno le sue tracce.

Le riprese dovrebbero partire dalla Georgia e da Porto Rico dal mese di novembre. Attualmente Emmett è a lavoro sul set di Midnight in the Switchgrass, il suo esordio alla regia fermato durante l’emergenza Covid-19.