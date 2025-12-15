Nick Reiner è stato fermato dalla polizia di Los Angeles con l’accusa di omicidio del padre Rob Reiner e della madre Michele Singer.

Le autorità di Los Angeles hanno arrestato Nick Reiner domenica sera (ora locale). Secondo i registri della Los Angeles County Sheriff’s Department, è detenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari in connessione con le morti del padre Rob Reiner (78 anni) e della madre Michele Singer Reiner (68 anni), trovati senza vita domenica pomeriggio nella loro villa di Brentwood con ferite da arma da taglio.

L’indagine, condotta dalla divisione Robbery-Homicide dell’LAPD, tratta il caso come omicidio. Diverse fonti vicine alla famiglia (riportate da Deadline) indicano che Nick, che in passato ha parlato pubblicamente della sua lunga battaglia contro la dipendenza da droga, sarebbe il responsabile. I corpi sono stati scoperti dalla figlia/sorella Romy Reiner.

La famiglia ha ribadito in una nota: “Siamo distrutti da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto per la privacy”.

Le indagini proseguono: al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse formali.