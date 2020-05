Rob Liefeld contro i Marvel Studios per Deadpool 3

"Ogni giorno mi chiedo come farà la Marvel a rovinare tutto. Ryan non ha bisogno di fare un altro Deadpool. Ha già 5-6 film in agenda, è ricco e la sua Aviation Gin vale quasi 1 miliardo di dollari. È d’obbligo che la Marvel assecondi gli interessi di RYAN.

È molto semplice, levatevi dai piedi e fategli fare altre magie. Una cosa in meno a cui badare per la Marvel, preoccupatevi di tutti gli altri pezzi del vostro ingranaggio.

Il franchise di Deadpool non era “a pezzi” come quello dei Fantastici 4 e degli X-Men, non ha bisogno di essere salvato. Date a Ryan un assegno, dei personaggi a disposizione e levatevi di torno."