Road House | Guy Ritchie scelto per la regia del sequel

Guy Ritchie sarà il regista dell’annunciato sequel di Road House, film di successo distribuito da Prime Video nel 2024.

Road House è divenuto da subito uno dei film più visti di sempre su Prime Video, era pertanto improbabile che Amazon MGM Studios non approfittasse del supporto del pubblico per andare avanti con un sequel. L’annuncio ufficiale è arrivato in occasione degli Upfronts di Amazon lo scorso anno, dove è stato confermato il ritorno di Jake Gyllenhaal nel ruolo da protagonista. Era solo questione di tempo prima che i primi aggiornamenti approdassero in rete.

A confermare l’ingresso di Ritchie in cabina di regia è stato in queste ore un articolo di Deadline. Guy Ritchie prenderà il posto di Doug Liman, già in bilico da tempo visti gli scontri con Amazon avvenuti per il primo Road House in merito alla decisione di saltare le sale cinematografiche ed andare direttamente su Prime Video.

Will Beall sta scrivendo la sceneggiatura di Road House 2, mentre Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione per Atlas Entertainment, insieme a Gyllenhaal e Josh McLaughlin di Nine Stories Productions. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo.

La fitta agendina lavorativa dell’istrionico regista continua ad appuntare nuovi progetti, e quello relativo a Road House 2 è solo l’ultima di una lunghissima serie, la maggior parte indirizzati al mercato digitale. A tal proposito, va ricordato che sua è la firma su MobLand, la serie di successo Paramount+, su The Gentlemen, la serie ispirata al suo film di Netflix (la seconda stagione è stata confermata), e sul film Fountain of Youth per Apple TV+.

Road House | Il Primo Film

Il film nasce come remake del celebre cult del 1989 interpretato da Patrick Swayze. La regia è stata curata da Doug Liman, con Anthony Bagarozzi e Charles Mondry in cabina sceneggiativa e Joel Silver impegnato in produzione. Il cast, oltre al protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal, ha visto impegnati Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

La Trama: Elwood Dalton è un ex combattente di arti marziali della UFC (Ultimate Fighting Championship) ritiratosi a causa del tragico esito di un incontro, il cui ricordo lo perseguita. Per tirare avanti si guadagna da vivere prendendo parte a match clandestini nei quali prevale senza difficoltà, finché la proprietaria di un Road House in Florida non gli propone l’incarico di buttafuori nel suo locale, messo sempre più a rischio dalle ripetute risse e violenze. Seppure riluttante, Dalton accetta e si ritrova presto a fare i conti con un boss criminale intenzionato a far chiudere il locale (per poi acquistare il relativo appezzamento di terreno) servendosi della propria banda di delinquenti e di un folle e pericoloso picchiatore.