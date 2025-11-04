Road House 2 | Tanti nuovi attori per il film Amazon

Il cast di Road House 2, sequel del fortunato film Amazon MGM Studios, ha accolto sette nuovi attori in vista delle riprese.

Deadline ha riferito questa sera che il cast di Road House 2 ha accolto sei attori e veterani del settore fighting quali Rico Verhoeven , Michael Chandler , Michael “Venom” Page, Dustin Poirier , Stephen Thompson e Tyron Woodley; inoltre si è aggiunto al cast in costruzione Jay Hieron, ex campione del mondo di arti marziali miste diventato attore, per riprendere il ruolo del lottatore UFC Jax “Jetway” Harris.

Nessun nuovo dettaglio sulla tra del film è stato rivelato, ma alcune fonti hanno anticipato che si tratti di una produzione di più ampia portata, scala e ambizione, le cui riprese si svolgeranno tra il Regno Unito, Malta e Savannah, in Georgia.

Cosa sappiamo di Road House 2

Le riprese di Road House 2 sono previste per questo autunno, ma Amazon ha dovuto affrontare prima la non riconferma d Doug Liman (regista del primo film) e successivamente l’addio di Guy Ritchie. La regia del sequel di Road House è stata infine affidata a Ilya Naishuller.

Will Beall sta scrivendo la sceneggiatura di Road House 2, mentre Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione per Atlas Entertainment, insieme a Jake Gyllenhaal e Josh McLaughlin di Nine Stories Productions. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo.

Road House | Il Primo Film

Il film nasce come remake del celebre cult del 1989 interpretato da Patrick Swayze. La regia è stata curata da Doug Liman, con Anthony Bagarozzi e Charles Mondry in cabina sceneggiativa e Joel Silver impegnato in produzione. Il cast, oltre al protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal, ha visto impegnati Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

La Trama del film “Elwood Dalton è un ex combattente di arti marziali della UFC (Ultimate Fighting Championship) ritiratosi a causa del tragico esito di un incontro, il cui ricordo lo perseguita. Per tirare avanti si guadagna da vivere prendendo parte a match clandestini nei quali prevale senza difficoltà, finché la proprietaria di un Road House in Florida non gli propone l’incarico di buttafuori nel suo locale, messo sempre più a rischio dalle ripetute risse e violenze. Seppure riluttante, Dalton accetta e si ritrova presto a fare i conti con un boss criminale intenzionato a far chiudere il locale (per poi acquistare il relativo appezzamento di terreno) servendosi della propria banda di delinquenti e di un folle e pericoloso picchiatore.”