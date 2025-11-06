Road House 2 | La stella di The Raid nel cast del film

Iko Uwais, stella del cult The Raid, si è aggiunto al cast in costruzione di Road House 2, l’atteso sequel del film Amazon del 2024.

Deadline questa mattina ha confermato che Iko Uwais, assieme a Andrew Bachelor (Violent Night 2) e Hidetoshi Nishijima (Drive my Car), sono entrati nel cast di Road House 2, film le cui riprese si terranno nel Regno Unito, a Malta e a Savannah, in Georgia. La notizia segue l’ingaggio di sette nuovi attori (trovate il nostro aggiornamento a questo indirizzo).

Al momento nessun dettaglio sui ruoli dei nuovi attori è stato rivelato.

Cosa sappiamo di Road House 2

Le riprese di Road House 2 sono previste per questo autunno, ma Amazon ha dovuto affrontare prima la non riconferma d Doug Liman (regista del primo film) e successivamente l’addio di Guy Ritchie. La regia del sequel di Road House è stata infine affidata a Ilya Naishuller.

Will Beall sta scrivendo la sceneggiatura di Road House 2, mentre Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione per Atlas Entertainment, insieme a Jake Gyllenhaal e Josh McLaughlin di Nine Stories Productions. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo.

Road House | Il Primo Film

Il film nasce come remake del celebre cult del 1989 interpretato da Patrick Swayze. La regia è stata curata da Doug Liman, con Anthony Bagarozzi e Charles Mondry in cabina sceneggiativa e Joel Silver impegnato in produzione. Il cast, oltre al protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal, ha visto impegnati Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

La Trama del film “Elwood Dalton è un ex combattente di arti marziali della UFC (Ultimate Fighting Championship) ritiratosi a causa del tragico esito di un incontro, il cui ricordo lo perseguita. Per tirare avanti si guadagna da vivere prendendo parte a match clandestini nei quali prevale senza difficoltà, finché la proprietaria di un Road House in Florida non gli propone l’incarico di buttafuori nel suo locale, messo sempre più a rischio dalle ripetute risse e violenze. Seppure riluttante, Dalton accetta e si ritrova presto a fare i conti con un boss criminale intenzionato a far chiudere il locale (per poi acquistare il relativo appezzamento di terreno) servendosi della propria banda di delinquenti e di un folle e pericoloso picchiatore.”