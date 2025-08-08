Road House 2 | Anche Dave Bautista nel cast del film?

L’ex colosso della WWE di Wrestling Dave Bautista è stato accostato a Road House 2, sequel del fortunato film del 2024.

Nella stessa giornata in cui il suo nome è stato dato in trattativa per il ruolo da villain nel remake di Highlander (la notizia nel dettaglio), Dave Bautista sembra molto vicino ad assumere un ruolo importante anche nel cast di Road House 2, altro film Amazon MGM Studios (anche Highlander è di proprietà Amazon) in arrivo nelle sale prossimamente.

A confermare l’indiscrezione Deadline. La fonte ha aggiunto che la presenza di Bautista nel film non è stata confermata dalle parti in questione, ma che nonostante ciò la possibilità che le trattative siano reali è molto alta. Sarà nostra premura aggiornarvi in futuro.

Road House 2 | Altre informazioni sul film

Le riprese di Road House 2 sono previste per questo autunno, ma Amazon ha dovuto affrontare prima la non riconferma d Doug Liman (regista del primo film) e successivamente l’addio di Guy Ritchie. A tal proposito, pare che la regia del sequel di Road House possa essere affidata a Ilya Naishuller.

Will Beall sta scrivendo la sceneggiatura di Road House 2, mentre Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione per Atlas Entertainment, insieme a Jake Gyllenhaal e Josh McLaughlin di Nine Stories Productions. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo. Gillenhaal ha firmato per tornare a vestire i panni del protagonista.

Road House | Il Primo Film

Il film nasce come remake del celebre cult del 1989 interpretato da Patrick Swayze. La regia è stata curata da Doug Liman, con Anthony Bagarozzi e Charles Mondry in cabina sceneggiativa e Joel Silver impegnato in produzione. Il cast, oltre al protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal, ha visto impegnati Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

La Trama del film “Elwood Dalton è un ex combattente di arti marziali della UFC (Ultimate Fighting Championship) ritiratosi a causa del tragico esito di un incontro, il cui ricordo lo perseguita. Per tirare avanti si guadagna da vivere prendendo parte a match clandestini nei quali prevale senza difficoltà, finché la proprietaria di un Road House in Florida non gli propone l’incarico di buttafuori nel suo locale, messo sempre più a rischio dalle ripetute risse e violenze. Seppure riluttante, Dalton accetta e si ritrova presto a fare i conti con un boss criminale intenzionato a far chiudere il locale (per poi acquistare il relativo appezzamento di terreno) servendosi della propria banda di delinquenti e di un folle e pericoloso picchiatore.”