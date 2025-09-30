Aldis Hodge si è aggiunto al cast in costruzione di Road House 2, l’annunciato sequel del film Amazon di successo del 2024.

Apprezzato nella serie “Cross“, ma anche nel cinecomic poco fortunato “Black Adam“, l’attore Aldis Hodge sembra destinato a continuare la collaborazione con Amazon MGM Studios. Secondo Deadline, infatti, l’attore ha firmato per entrare nel cast di Road House 2, le cui riprese devono ancora partire. Il cast di Road House 2, oltre al protagonista Jake Gyllenhaal ed alla new entry Hodge, al momento conta anche la presenza di Dave Baustista e Leila George.

Cosa sappiamo di Road House 2

Le riprese di Road House 2 sono previste per questo autunno, ma Amazon ha dovuto affrontare prima la non riconferma d Doug Liman (regista del primo film) e successivamente l’addio di Guy Ritchie. La regia del sequel di Road House è stata infine affidata a Ilya Naishuller.

Will Beall sta scrivendo la sceneggiatura di Road House 2, mentre Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione per Atlas Entertainment, insieme a Jake Gyllenhaal e Josh McLaughlin di Nine Stories Productions. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo.

Road House | Il Primo Film

Il film nasce come remake del celebre cult del 1989 interpretato da Patrick Swayze. La regia è stata curata da Doug Liman, con Anthony Bagarozzi e Charles Mondry in cabina sceneggiativa e Joel Silver impegnato in produzione. Il cast, oltre al protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal, ha visto impegnati Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

La Trama del film “Elwood Dalton è un ex combattente di arti marziali della UFC (Ultimate Fighting Championship) ritiratosi a causa del tragico esito di un incontro, il cui ricordo lo perseguita. Per tirare avanti si guadagna da vivere prendendo parte a match clandestini nei quali prevale senza difficoltà, finché la proprietaria di un Road House in Florida non gli propone l’incarico di buttafuori nel suo locale, messo sempre più a rischio dalle ripetute risse e violenze. Seppure riluttante, Dalton accetta e si ritrova presto a fare i conti con un boss criminale intenzionato a far chiudere il locale (per poi acquistare il relativo appezzamento di terreno) servendosi della propria banda di delinquenti e di un folle e pericoloso picchiatore.”