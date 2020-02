Rivoluzione Disney: Bob Iger NON è più CEO della società

I vertici del colosso The Walt Disney Company hanno subito questa notte un importante scossone in merito al ruolo di CEO della società.

Bob Iger NON è più CEO dell'impero Disney, la decisione è arrivata a seguito di una programmazione societaria che ha portato ad importanti novità ai vertici della stessa Disney. A tal proposito vi proponiamo le parole rilassate di Bob Iger:

Con il lancio, accolto dal successo, dei servizi rivolti direttamente ai consumatori e all'integrazione di Twenty-First Century Fox in corso, credo sia il momento migliore per un cambio di consegne come CEO. Ho un'enorme fiducia in Bob e non vedo l'ora di collaborare con lui nei prossimi 22 mesi mentre inizia il suo nuovo ruolo e approfondisce la sua conoscenza degli affari e delle operazioni, con tantissime sfumature, della Disney, mentre io continuerò a focalizzarmi sugli aspetti creativi della società.

Bob Iger