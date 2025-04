Riviera International Film Festival | reunion del cast di Romanzo Criminale dopo 17 anni

Il cast di Romanzo criminale – La serie torna insieme al Riviera International Film Festival di Sestri Levante.

A 17 anni dal debutto della serie cult Sky Original, Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio saliranno sul palco del RIFF per incontrare il pubblico, celebrando il grande successo di un lungo viaggio artistico e raccontando il “ritorno”, come guest, sul set della nuova stagione di Call my agent – Italia, prossimamente su Sky e NOW.

L’appuntamento è per mercoledì 7 maggio alle 12.00.

Il Riviera International Film Festival, che si terrà dal 6 all’11 maggio, è sostenuto da Comune di Sestri Levante, e Regione Liguria. Con il Patrocinio della Commissione Europea. Main sponsor Duferco Energia e Redelfi.

Per ulteriori info: https://www.rivierafilm.org/