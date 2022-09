20th Century Studios ha finalmente diffuso il primo terrificante trailer di Hellraiser, il reboot del celebre franchise ispirato al romanzo horror di Clive Barker.

Diretto da David Bruckner (The Ritual, V/H/S), il reboot della saga horror ripoterà sul piccolo schermo Pinhead, uno dei mostri cinematografici più amati in assoluto dagli appassionati di genere. La sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer. Il nuovo Hellraiser in Italia – ed a livello internazionale – dovrebbe essere distribuito da Star all’interno di Disney+, mentre sarà già disponibile negli Usa dal 7 ottobre via Hulu.

Nel cast figurano anche Odessa A’zion (“Fam,” “Grand Army”), Jamie Clayton (“The L Word: Generation Q,” “Sense8”), Adam Faison (“Everything’s Gonna Be Okay,” “Yes Day”), Drew Starkey (“Outer Banks,” “The Devil All the Time”), Brandon Flynn (“Ratched,” “13 Reasons Why”), Aoife Hinds (“The Long Call,” “Normal People”), Jason Liles (“Stereoscope,” “Rampage”), Yinka Olorunnife (“The Transporter”), Selina Lo (“Boss Level,” “Q8 Unleashed”), Zachary Hing (“Halo”), Kit Clarke (“Leonardo”), Goran Visnjic (“The Boys,” “Timeless”) e Hiam Abbass (“Succession,” “Blade Runner 2049”).

Ecco il trailer: