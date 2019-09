Ora che C'era una volta a... Hollywood è uscito nelle sale, è possibile che Quentin Tarantino possa presto passare al suo tanto discusso film di Star Trek.

Visto che i piani originali di Star Trek 4 sembrerebbero definitivamente saltati, il destino del franchise cinematografico della saga potrebbe essere rimasto nelle sole mani del regista di Pulp Fiction, la cui idea è già stata sviluppata dal famoso sceneggiatore Mark L. Smith.

La trama al momento è ancora avvolta nel più fitto mistero, anche se alcune fonti ritenute attendibili, citate dal sito We Got This Covered, hanno in parte svelato il plot di questa ipotetica pellicola.

I rumours parlano di un viaggio attraverso il tempo della nave stellare USS Enterprise, durante il quale potremo rivedere personaggi già conosciuti e rivivere alcuni eventi della Serie Classica e dei precedenti film "Kelvin".

Tra i personaggi già visti in passato, sembrerebbe che Quentin Tarantino voglia riportare sullo schermo il guerriero geneticamente potenziato Khan Noonien Singh, meglio conosciuto semplicemente come Khan, uno dei più amati villain dell'universo Trek.

Ricordiamo che Khan apparve per la prima volta nell'episodio della serie classica di Star Trek intitolato Spazio Profondo, lo abbiamo rivisto in seguito nel film del 1982 intitolato Star Trek II - L'Ira di Khan. Il guerriero potenziato è stato successivamente riproposto da J.J. Abrams nella pellicola del 2013, ambientata nel KelvinVerse, intitolata Star Trek: Into Darkness.

Noi, come è nostra abitudine, rimarremo sul pezzo per darvi ulteriori aggiornamenti o eventuali smentite.

