L’iconico film Ritorno al Futuro si sta preparando per tornare al cinema giusto in tempo per il suo 40° anniversario.

Era il 1985 quando Robert Zemeckis portava al cinema Ritorno al Futuro, un film che nel tempo si è dimostrato meritevole di un posto nel cuore degli appassionati, ma anche nella bacheca dei film leggendari di hollywood. Beh, nell’anno del 40° anniversario dall’uscita al cinema, IMAX è pronto ad aprire le sue sale per una versione speciale.

Quando tornerà al cinema Ritorno al Futuro?

Il film Ritorno al Futuro tornerà al cinema il 31 ottobre 2025. Il circuito cinematografico IMAX quest’oggi ha diffuso in rete un trailer, alcune locandine speciali ed aperto la campagna di prevendita ticket direttamente sul sito ufficiale.

Ritorno al Futuro (poster Credit: IMAX)

Ritorno al Futuro, una delle saghe di fantascienza più amate di sempre

Ritorno al Futuro è da molti considerata una delle opere di fantascienza più appassionanti di sempre. Robert Zemeckis ha portato il film al cinema nel 1985, con un cast formato da Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. Primo di una trilogia, il film racconta la storia di Marty McFly (Fox), un adolescente che viene catapultato nel 1955 a bordo di una DeLorean in grado di viaggiare nel tempo. Dopo la sua uscita, sono usciti due sequel, nel 1989 e nel 1990.

Nel 2007, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha selezionato il film per la conservazione nel National Film Registry.