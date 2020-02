A rischio l'inizio delle riprese di Moon Knight?

L'avvio della produzione della serie Moon Knight potrebbe subire un leggero slittamento, questo almeno in base agli ultimi aggiornamenti.

Attese per il prossimo mese di agosto, le riprese della nuova serie Marvel "Moon Knight" potrebbero slittare almeno fino al mese di novembre. Tale rinvio, però, non dovrebbe pesare sulla release, fissata lo ricordiamo per il 2021 su Disney+.

Al momento è ancora un rumour, pertanto bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Ricordiamo che i Marvel Studios cercano ancora un attore capace di impersonare Marc Spector aka Moon Knight.

Moon Knight

La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater.

Il personaggio di Moon Knight è stato creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) nel 1975. La sua apparizione risale al fumetto Werewolf by Night (prima serie) n. 32, per l'occasione nella sotto-trama Lotta contro gli infernali.

Marc Spector nasce come pugile, prima di entrare in marina, e divenire successivamente un mercenario. Durante una spedizione in Egitto, Spector viene ferito e rimasto in fin di vita da un suo collega. Gli egiziani per salvarlo lo portano al cospetto della statua del dio egiziano Khonshu, quest'ultimo gli appare in sogno, donandogli alcuni poteri. L'oramai ex-mercenario torna così in città, ed inizia a sfruttare al meglio la sua "seconda possibilità" divenendo un vigilante in costume.

Moon Knight è bravo nel combattimento corpo a corpo, nelle arti marziali, uno stratega e un atleta a livello olimpionico. Il Dio Khonshu gli ha donato poteri da sfruttare in base alle varie fasi lunari. Tra le abilità note, il potere di rigenerarsi dalle ferite, e lo sviluppo di forza e agilità sovrumane con la Luna Piena.

Moon Knight sarà trasmessa su Disney+ nel corso del 2021.