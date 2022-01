Le riprese del sequel di Shark – Il Primo Squalo partiranno da fine gennaio

Il primo ciak di The Meg 2, sequel dell’action horror giunto in Italia come Shark – Il Primo Squalo, partiranno dal Regno Unito a fine gennaio.

KFTV ha riferito quest’oggi che Jason Statham sarà sul set di The Meg 2 a partire dal 24 gennaio. La produzione si svolgerà al “Warner Bro. Studios, Leavesden“, il complesso di studi nel sud-est dell’Inghilterra utilizzato in particolare per molti film di Harry Potter, ma anche per Il Cavaliere Oscuro, Inception e Last Night in Soho. Il sito riferisce, inoltre, che le riprese dovrebbero durare fino a maggio.

Shark – Il Primo Squalo è approdato in sala con un rating PG-13, cosa che ha fatto infuriare – e non poco – lo stesso Jason Statham, il quale ha più volte riferito di aver firmato per un film molto più violento. Questa problematica dovrebbe essere, però, risolta per The Meg 2 visto che Statham è coinvolto anche a livello creativo.

THE MEG 2

Jon e Erich Hoeber hanno scritto la bozza più recente della sceneggiatura, e lo hanno fatto basandosi su un’idea di Dean Georgaris. Lorenzo di Bonaventura e Belle Avery saranno invece nuovamente coinvolti in cabina di produzione. Catherine Ying, Li Ruigang, E. Bennett Walsh, Gerald Molen e Randy Greenberg figurano invece come produttori esecutivi.

Il primo capitolo, così come lo sarà il suo sequel, si è ispirato al romanzo di Steve Alten dal titolo Meg, con al centro dell’attenzione la scoperta di uno squalo preistorico (megalodonte) ancora in vita da parte di alcuni scienziati. Shark: Il Primo Squalo ha incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo, divenendo una delle sorprese al botteghino del 2018.