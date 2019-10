The CW ha avviato la produzione dell'episodio pilot di Green Arrow and the Canaries, serie tv che dovrebbe fare da spin-off ad Arrow, quest'anno giunto al termine.

La conferma dell'avvio della produzione è arrivata attraverso alcuni post social inviati in rete da due delle tre protagoniste annunciate per lo show, ossia Katherine McNamara (Mia Smoak) e Juliana Harkavy (Dinah Drake). La terza protagonista annunciata è l'attrice Katie Cassidy-Rodgers (Laurel Lance).

Al momento non è certa la conferma dello show da parte dell'emittente, ma l'intenzione sembrerebbe quella di rimpiazzare nei cuori dei fan la serie tv Arrow, quest'anno giunta alla sua ultima stagione.

Come noto, il pilota di Green Arrow and the Canaries farà da episodio post-Crisi sulle Terre Infinite dell'ottava stagione di Arrow, una sorta di prova del nove per i fan storici dello show. La messa in onda su The CW è prevista per fine dicembre 2019 ed inizio gennaio 2020.

Ma diamo un'occhiata ai post social delle due splendide attrici.

Our pilot starts today and I can’t sleep I’m so excited 🤓 pic.twitter.com/l64ule6vQl — Juliana Harkavy (@JulianaHarkavy) October 21, 2019