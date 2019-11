Il regista Taika Waititi ha battuto il primo ciak di Next Goal Wins, film a sfondo calcistico con Michael Fassbender nei panni di un allenatore di calcio.

Le riprese sono partite da Honolulu, nelle Hawaii, e dureranno per alcuni mesi. Con il primo ciak, Fox Searchlight ha anche ufficializzato il cast che accompagnerà Michael Fassbender in questa nuova avventura.

Con Fassbender, infatti, spazio per Elizabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu e Rachel House.

Il film sarà tratto dal documentario del 2015 firmato da Mike Brett e Steve Jamison. La trama, come preannunciato, vedrà l'allenatore Thomas Rongen lottare per trasformare una squadra di perdenti in un team capace di andare per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio.

Taika Waititi dirigerà il film, co-scrivendo la sceneggiatura in collaborazione con Iain Morris. La produzione sarà invece di Jonathan Cavendish, Brett e Jamison. Inoltre Garrett Basch e Andy Serkis, produrranno con la loro Imaginarium Productions in collaborazione con Fox Searchlight.