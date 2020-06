Le riprese di Mission: Impossible 7 potrebbero ripartire a settembre

Lo stop forzato delle riprese di Mission: Impossible 7, dovuto all'emergenza Covid-19, potrebbe venir rimosso a partire dal mese di settembre.

A parlare dei "segnali positivi" in merito alla ripresa dei lavori in Inghilterra è stato in questi giorni l’assistente alla regia, Tommy Gormley. Durante un'intervista rilasciata alla BBC, infatti, il filmmaker ha motivato le sue parole, rivelando una mano è arrivata dalle nuove linee guida, in materia di riprese cinematografiche, emanate dalla British Film Commission.

Nel particolare Gormley ha parlato delle eccellenti misure messe in campo per tornare a lavorare in sicurezza, ma anche delle tempistiche previste dalla produzione.

"Speriamo di ripartire a settembre e di visitare tutti i paesi in programma, gireremo una grossa porzione nel Regno Unito in teatro di posa, perciò da settembre ad aprile/maggio è il nostro obiettivo. Siamo convinti di potercela fare."

Le parole di Gormley lasciano pensare che la produzione potrebbe anche tornare sui set italiani, abbandonati in piena emergenza Covid-19. A tal proposito, ricordiamo che Tom Cruise e compagnia hanno dovuto abbandonare i set allestiti a Venezia proprio quando l'Italia ha iniziato a subire la fase peggiore della pandemia.

Mission: Impossible 7

PRODUZIONE : Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise , Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 19 novembre 2021.

Mission: Impossible 8

PRODUZIONE : Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.