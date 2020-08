Sono ufficialmente partite le riprese di Midnight Mass, la nuova serie horror targata Netflix creata da Mike Flanagan.

A confermare il via alle riprese è stato lo stesso regista Mike Flanagan attraverso un post-social su Twitter. Ad oggi sono poche le informazioni riguardo la trama della nuova serie, è noto però che verterà su una comunità di isolani lontana dalla civiltà, il cui presente viene sconvolto dalla comparsa di un giovane e misterioso prete.

Nel cast confermato da Netflix sono presenti Zach Gilford (The Purge: Anarchy), Kate Siegel (The Haunting of Hill House) e Hamish Linklater (Legion). Ai tre interpreti principali si aggiungono poi Annabeth Gish (The Haunting of Hill House), Michael Trucco (Hunter Killer), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy), Henry Thomas (The Haunting of Hill House), Rahul Abburi (Killer Ransom), Crystal Balint (The Bletchley Circle: San Francisco), Matt Biedel (Altered Carbon), Alex Essoe (Doctor Sleep), Rahul Kohli (Supergirl), Kristin Lehman (The Chronicles of Riddick), Robert Longstreet (Doctor Sleep), Igby Rigney (Blue Bloods) e Annarah Shephard.

Ricordiamo che Mike Flanagan sta sviluppando per Netflix anche la seconda stagione di Hill House, intitolata per l’occasione The Haunted of Bly Manor.

ECCO IL POST-SOCIAL