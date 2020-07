Le riprese di Loki e Falcon and Winter Soldier riprenderanno ad agosto

Le riprese di alcune produzioni targate Marvel Studios sono pronte a ripartire da agosto ad Atlanta. Ai nastri di “ripartenza” Loki e The Falcon and the Winter Soldier.

L’emergenza Covid-19 sta pian piano lasciando il posto alla normalità, a tal proposito i Marvel Studios sembrano pronti a spiegare nuovamente le proprie vele. Attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter è noto che Atlanta accoglierà nel mese di agosto i set di The Falcon and the Winter Soldier e Loki, due delle tante serie Marvel destinate a Disney+.

La fonte ha aggiunto che molte altre produzioni previste ad Atlanta, tra queste anche Stranger Things, sono già in fase di pre-produzione, e pronte a riaprire i battenti prossimamente.

Tornando alle due serie Marvel, è oramai certo lo slittamento di The Falcon and the Winter Soldier, la cui produzione dovrà poi tornare anche a Praga per terminare la sessione fermata a marzo per l’emergenza Covid-19.

The Falcon and The Winter Soldier

PRODUZIONE : Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST : Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills. TRAMA : In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno. DISTRIBUZIONE: La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.

Loki

PRODUZIONE : Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

: Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron. CAST : Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant.

: Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant. TRAMA : In Loki dei Marvel Studios, il volubile villain Loki (Tom Hiddleston) riprende il ruolo di dio dell’inganno in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

: In Loki dei Marvel Studios, il volubile villain Loki (Tom Hiddleston) riprende il ruolo di dio dell’inganno in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.