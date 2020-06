Le riprese di Jurassic World: Dominion ripartiranno a luglio

I fan della saga Jurassic Park possono tirare un piccolo sospiro di sollievo: le riprese di Jurassic World: Dominion sono pronte a ripartire.

Dopo lo stop obbligato dovuto all’insorgere dell’emergenza Covid-19, le riprese del nuovo capitolo della saga Jurassic Park riprenderanno a luglio, ma con una serie di protocolli di sicurezza da seguire, ed un esborso econimico non indifferente.

Seguendo le linee guide del governo britannico relativamente alla ripresa delle attività cinematografiche, la Universal potrà riaprire i set nei Pinewood Studios di Londra attraverso un investimento di 5 milioni di dollari. I soldi serviranno ad installare in loco stazioni mediche fisse, 150 postazioni per la disinfezione delle mani, con test seriologici all’ordine del giorno per attori e troupe. Inoltre tutti gli attori dovranno seguire rigide regole, nonchè una quarantena obbligatoria di 20 giorni, questo in base alle regole vigenti nel paese britannico.

Non esiste ancora una data ufficiale, ma il mese di luglio è indicato come ripresa ufficiale dei lavori.

JURASSIC WORLD: DOMINION

PRODUZIONE : Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

: Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. CAST : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman.

: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 giugno 2021.