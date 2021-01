Terminte le riprese di Cry Macho, il nuovo film di Clint Eastwood

Il regista premio Oscar Clint Eastwood ha ufficialmente terminato le riprese del suo ultimo film dal titolo Cry Macho.

La notizia è stata diffusa attraverso un articolo di Deadline incentrato sui film più influenti del 21esimo secolo in cui era figura Million Dollar Baby, altro celebre film diretto ed interpretato da Clint Eastwood.

Cry Macho è stato prodotto da Al Ruddy e Jessica Meier insieme a Tim Moore e alla Malpaso dello stesso Eastwood. N. Richard Nash, autore del romanzi Cry Macho, ha lavorato anche alla sceneggiatura insieme a Nick Schenk (già responsabile degli script di altri due film del regista, Gran Torino e Il corriere – The Mule). Il regista sarà anche interprete del film.

Nel film, Clint Eastwood darà volto ad un’ex star di rodeo diventato poi un fallito allevatore di cavalli. Ingaggiato da un suo ex capo dovrà riportare a casa il figlio, ora con la madre alcolizzata. Durante il loro viaggio, i due si ritroveranno a dover fare i conti con delle sfide impreviste e il disincantato e stanco cavaliere potrebbe trovare una possibilità di redenzione insegnando al ragazzo cosa significhi davvero essere un brav’uomo.

Cry Macho troverà distribuzione negli Usa in versione ibrida, ovvero in contemporanea tra Cinema e HBO Max, proprio come altre pellicole targate Warner Bros.