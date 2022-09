Le riprese di Captain America: New World Order partiranno a breve, a confermarlo è stato il regista Julius Onah.

Intervistato da Collider sull’argomento, il regista ha riferito che la pre-produzione è attualmente in corso d’opera, e che i primi mesi del 2023 vedranno con molta probabilità l’inizio delle riprese. Sullo stato dei lavori ha inoltre riferito: “Siamo già piuttosto impegnati a mettere insieme tutto. Come sai, con questi film, ci sono così tanti elementi, tra il cast e la sceneggiatura, gli effetti e le acrobazie. È davvero eccitante immergersi profondamente in un progetto come questo.”

A tal proposito, va ricordato che durante la convention nota come D23 Expo è stato presentato il cast che affiancherà Anthony Mackie come nuovo Captain America, cast che comprenderà a quanto pare Tim Blake Nelson che riprenderà il ruolo ottenuto in L’incredibile Hulk, Carl Lumbly come Isaiah Bradley, Shira Haas come la supereroina israeliana Sabra, e Danny Ramirez come nuovo Falcon.

CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blade Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez.

Come noto, Captain America: New World Order è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con. La release cinematografica è fissata al momento per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.