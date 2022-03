Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono ufficialmente terminate

L’ultimo ciak di Black Panther: Wakanda Forever è stato ufficialmente battuto, a confermarlo alcuni membri della troupe di produzione via social.

La lunga gestazione del nuovo cinecomic Marvel Studios ha attraverso momenti difficili a partire dalla scomparsa prematura di Chadwick Boseman, avvenuta nel primo periodo di pre-produzione, passando per l’infortunio di Letitia Wright, la cui conseguenza ha portato la produzione ha mandare tutti a casa per un lungo periodo. Con l’ultimo ciak battuto, Ryan Coogler potrà occuparsi della post-produzione, anche se non è esclusa la classica sessione di riprese aggiuntive.

Ricordiamo, inoltre, che di recente i Marvel Studios hanno spinto l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever da luglio 2022 a novembre 2022.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Ryan Coogler. La produzione sarà ancora a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson comporrà la colonna sonora. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono partite dalla Georgia e ora si stanno spostando per alcune scene in location a Worcester e a Boston. CAST: Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorn. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’11 novembre 2022.