Dalle riprese aggiuntive di Morbius un nuovo collegamento a Spider-Man

Come già annunciato in precedenza, la Sony ha da poco avviato una sessione di riprese aggiuntive riguardo il cinecomic Morbius.

Nelle nuove immagini apparse in rete, dove sono presenti tra l'altro i personaggi interpretati da Jared Leto e Matt Smith, è stato avvistato un autobus, il cui logo pubblicitario è strettamente legato all'universo Spider-Man.

L'immagine in questione mostra un logo del Daily Bugle in cui si fa riferimento alla sparizione di Spider-Man dopo i fatti accaduti al termine di Spider-Man: Far From Home. Ricordiamo che già nel trailer erano apparsi due dettagli che lasciavano pensare alla presenza di Morbius nel Marvel Universe condiviso da Sony e Disney.

Morbius

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters, ovvero il franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man.

Morbius sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless.

CAST: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson.

TRAMA: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

AL CINEMA: Nelle sale Usa il 31 luglio 2020.

Just saw Jared Leto shooting Morbius dtla. #marvel pic.twitter.com/gCupqgtFJQ — Alt Disney (@AlexVaz714) February 8, 2020

Jared Leto and Matt Smith filming in Los Angeles today. pic.twitter.com/7rvvtTWZav — MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) February 9, 2020

Tyrese and Al Madrigal were spotted filming alongside director Daniel Espinosa in DTLA on Saturday, February 8.



(Source: TMZ) #Reshoots #Morbius #LosAngeles pic.twitter.com/p1zTwqrNAe — MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) February 10, 2020