Netflix ha svelato il teaser trailer di RIP, il thriller poliziesco che vedrà protagonista la coppia di amici/colleghi Ben Affleck e Matt Damon.

Da sempre amici e soci in affari, dentro e fuori dal set, gli attori Matt Damon e Ben Affleck sono i protagonisti assoluti del teaser trailer di uno dei film Netflix più attesi della prossima stagione cinematografica. RIP, questo è il titolo del film, vede tra l’altro la regia di Joe Carnahan, un regista che sta costruendo la sua carriera tra thriller muscolari e progetti molto apprezzati dalla critica.

Gardate il teaser trailer di RIP qui:

La trama del film RIP

La trama ufficiale del film RIP recita “Dopo aver scoperto milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a venir meno. Quando le forze esterne vengono a conoscenza dell’entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, incluso su chi possono contare.”

Nel cast, oltre alla coppia Damon/Affleck, anche Steven Yeun, Kyle Chandler, il campione d’azione Scott Adkins, la Sasha Calle di “The Flash” e Teyana Taylor, tra le protagoniste di “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson. Joe Carnahan ha scritto e diretto il film.

RIP è prodotto da Artists Equity, lo studio guidato da artisti fondato da Ben Affleck e Matt Damon. Il duo sta producendo insieme a Luciana Damon e Dani Bernfeld per Artists Equity. Michael Joe e Kevin Halloran sono produttori esecutivi per Artists Equity.

Quando uscirà il thriller RIP su Netflix?

RIP arriverà su Netflix dal 16 gennaio 2026. Non si escludono proiezioni speciali in sala in vista della stagione dei premi.