Il franchise nato con Rocky è pronto ad espandersi ancora: dopo lo spin-off dedicato ad Adonis Creed, è tempo di dare spazio alla famiglia Drago.

Anticipata in qualche modo da Dolph Lundgren qualche tempo fa, la notizia dello sviluppo di un nuovo spin-off, questa volta dedicato alla famiglia Drago, è stata confermata quest’oggi attraverso un aggiornamento proveniente da The Wrap. Il nuovo film sarà scritto da Robert Lawton, e si concentrerà sul difficile rapporto tra Ivan Drago (Dolph Lundgren), apparso per la prima volta in Rocky IV nel 1985, e suo figlio Viktor Drago (Florian Munteanu) che ha fatto il suo debutto in Creed 2 nel 2018.

Riguardo Creed 3, inoltre, pare che l’uscita del film diretto da Michael B. Jordan abbia subito un nuovo rinvio: atteso nelle sale a partire dal prossimo novembre, ora la nuova release è stata fissata per il 3 marzo 2023.

CREED 3

Il film prodotto da MGM è diretto e interpretato da Michael B. Jordan che ha già dato cuore ed anima al protagonista Adonis “Donnie” Johnson nei primi due capitoli, Creed – Nato per combattere e Creed II (distribuiti nel nostro Paese da Warner Bros. Italia), che hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019. NEL CAST Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Phylicia Rashad. AL CINEMA dal 3 marzo 2023.