Rinvii importanti per Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7

La preoccupazione per la variante Delta di Covid-19 spaventa Hollywood: Paramount ha scelto di rinviare due titoli di punta come “Top Gun: Maverick” e “Mission: Impossible 7“.

Il nuovo calo degli incassi dovuro al persistere dell’emergenza pandemica sta costringendo molti studios a rivedere i propri piani per evitare di ottenere fallimenti di alcuni dei loro film di punta. E’ il caso della Paramount Pictures che, secondo Deadline, ha scelto di propinare ritardi monster a due film del calibro di Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7, guarda caso entrambi prodotti ed interpretati da Tom Cruise. Ma entriamo nel dettaglio di questi due nuovi rinvii.

Top Gun: Maverick avrebbe dovuto esordire in sala il 19 novembre 2021, ma tale data è stata lasciata libera e raccolta dalla Sony per Ghostbusters: Legacy, ora il film approderà al cinema a partire dal 27 maggio 2022, data precedentemente affidata a Mission: Impossible 7. Quest’ultimo, dal canto suo, sarà nelle sale americane dal 30 settembre 2022. A tal proposito, è giusto confermare che Mission: Impossible 8 al momento è ancora confermato per la release del 7 luglio 2023.

MISSION: IMPOSSIBLE 7

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 30 settembre 2022.

MISSION: IMPOSSIBLE 8

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Il nuovo capitolo è stato prodotto in contemporanea con Mission: Impossible 7 e verrà distribuito in secondo momento. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 7 luglio 2023.

TOP GUN: MAVERICK

PRODUZIONE: Top Gun: Maverick è diretto da Joseph Kosinski. In cabina di produzione David Ellison (CEO della Skydance) e Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. CAST: Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Manny Jacinto. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.

TRAMA: Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.