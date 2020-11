Rinviate le uscite di Free Guy e Assassinio sul Nilo

Posted on

Il 2017 di Rogue One: A Star Wars Story si apre come si era chiuso il 2016, dopo la pioggia di dollari caduta sulle teste della Disney, infatti, salta quest’oggi un altro fondamentale traguardo per il primo degli spin-off dell’universo Star Wars. Con i 27 milioni incassati nei vari mercati mondiali, Rogue One: A Star