Rinviate le riprese della serie Resident Evil di Netflix

Così come accaduto a molte altre produzioni hollywoodiane di questo triste periodo segnato dall'emergenza Coronavirus, anche quella legata alla serie Resident Evil di Netflix è stata rinviata.

Nonostante le riprese della serie fossero fissate in Sudafrica nel periodo che andava tra giugno e ottobre, Netflix e Constantin Film hanno deciso di rinviare il primo ciak, e permettere al cast e alla troupe di produzione di rimanere al sicuro da contagio in questo periodo. Non si conoscono i nuovi programmi della produzione Netflix, ma è ovvio che l'evolversi della crisi da Covid-19 è da tenere sotto controllo.

La serie (ancora senza un titolo ufficiale) vedrà una collaborazione stretta tra Capcom, Netflix e Constantin Film. Essa conterà su 8 episodi incentrati sugli esperimenti della celeberrima Umbrella Corp. prima che il virus scappasse dal controllo degli scienziati.

Ricordiamo, infine, che lo sceneggiatore Greg Russo è ancora impegnato nello sviluppo del reboot cinematografico della saga Resident Evil.