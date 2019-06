L’annunciato sequel dell’horror The Boy, noto come Brahms: The Boy II, non uscirà più in estate, ma il prossimo Natale.

Atteso per l’imminente data del 26 luglio 2019, l’horror Brahms: The Boy II è stato spostato da STX Entertainment in una data più congeniale per i grandi incassi, ossia il 6 dicembre 2019. La scelta non dovrebbe sorprendere, e questo soprattutto perchè ad oggi non è stato rilasciato ne un poster, ne tanto meno un trailer.

Tra i produttori, Tom Rosenberg di Lakeshore, Gary Lucchesi ed Eric Reid, oltre a Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee. Ad oggi risulta ancora misteriosa la trama, con alcune voci che vorrebbero questo nuovo capitolo niente di meno che un prequel.

Nel cast diretto da William Brent Bell spazio per Katie Holmes, Christopher Convery, Owain Yeoman e Ralph Ineson,

Brahms: The Boy II arriverà in sala il 6 dicembre 2019.