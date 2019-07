Il regista Ridley Scott molto presto dirigerà il duo hollywoodiano formato da Matt Damon e Ben Affleck per il film The Last Duel.

Amici sul set, nella vita e partner produttivi con la loro Pearl Street Films, i due attori Matt Damon e Ben Affleck saranno i protagonisti di The Last Duel, film co-scritto con la sceneggiatrice Nicole Holofcener, e tratto sul romanzo firmato da Eric Jager.

Il regista Ridley Scott, oltre al ruolo registico, sarà a bordo del progetto in qualità di produttore con la sua Scott Free Productions.

The Last Duel sarà ambientato nella Francia medievale del 14° secolo. Al centro dell'attenzione ci sarà una storia di vendetta, intrisa da eventi criminali, e combattimenti all'ultimo sangue.

Non sono note ulteriori aggiornamenti sul progetto.