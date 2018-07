Continua senza sosta la campagna promozionale legata all'uscita nelle sale di Ride, il nuovo film diretto da Japoco Rondinelli, prodotto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.

Oltre al terzo teaser poster, Lucky Red ha rilasciato oggi anche un gustoso backstage.

Il film è stato prodotto da Lucky Red, Mercurious e TIMVISION, con il contributo di Trentino Film Commission. Il cast sarà un mix internazionale, con protagonisti Lorenzo Richelmy, il giovane Marco Polo nella serie TV omonima di Netflix, e Ludovic Hughes, con loro anche Simone Labarga e Matt Rippy.

Sinossi. Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$ accettano senza esitazione per poi scoprire – ormai troppo tardi – di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.

Ride arriverà nelle sale il 6 settembre 2018.

ECCO BACKSTAGE E POSTER