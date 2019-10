Nuove foto dal set di The Eternals sono apparse in rete quest'oggi, ed alcune di queste riguardano Richard Madden.

L'attore britannico nel cinecomic Marvel darà volto a Ikaris, e per molti è indicato come il primo personaggio dell'MCU apertamente gay. Nei mesi scorsi è stato Kevin Feige a rivelare che il film avrebbe contenuto un personaggio apertamente gay, sposato con famiglia, senza però rivelarne l'identità. Che si tratti proprio dell'Ikaris di Madden?

Gli Eterni (Eternals)

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mchugh, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Kit Harington.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

The Eternals sarà nelle sale dal 6 novembre 2020.