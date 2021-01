Richard Coyle è entrato nel cast di Animali Fantastici 3

Posted on

Warner Bros ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Mads Mikkelsen come nuovo interprete del villain Grindelwald in Animali Fantastici 3. Attraverso un comunicato approdato in rete poco fa la Warner Bros ha confermato l’ingaggio di Mads Mikkelsen, il cui nome figurerà al posto di quello di Johnny Depp, e questo contrariamente alle stesse smentite dell’attore avvenute