Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Ricchi… da morire – Delitti in famiglia, un thriller nero dalle forti sfumature satiriche che promette di trascinare gli spettatori all’interno di un elaborato e spietato gioco al massacro familiare.

Diretto da John Patton Ford, il film si inserisce nel fortunato filone delle commedie nere contemporanee che mettono alla berlina i privilegi dell’alta borghesia, unendo una forte componente di suspense a un umorismo affilato e scorrettissimo, pronto a debuttare sul grande schermo a metà giugno.

La narrazione ruota attorno alla figura di Becket Redfellow, interpretato da un sorprendente Glen Powell in quello che viene già definito come uno dei ruoli più complessi, sfaccettati e provocatori della sua intera carriera. Becket è un outsider cresciuto lontano dai lussi della sua famiglia d’origine, una dinastia di miliardari che lo ha rinnegato fin dalla nascita. Deciso a reclamare la sua quota di fortuna a qualunque costo, l’uomo pianifica un percorso di vendetta geometrico e letale: eliminare sistematicamente, attraverso una serie di “incidenti” orchestrati con agghiacciante freddezza, i sette eredi legittimi che lo separano dall’immenso patrimonio di famiglia. I suoi piani subiranno tuttavia una brusca deviazione quando la sua strada si incrocerà con quella di Julia Steinway, interpretata da Margaret Qualley, dando il via a un pericoloso gioco del gatto col topo. Nel cast spicca anche il volto di Ed Harris e quello di Jessica Henwick.

L’anteprima speciale al Best Movie Day di Milano con la partecipazione di Zerocalcare

Prima del suo debutto ufficiale in programmazione nazionale, il lungometraggio beneficerà di un lancio evento esclusivo programmato per la giornata di sabato 30 maggio a Milano. La pellicola è stata infatti scelta come prestigioso titolo di chiusura del Best Movie Day, la manifestazione annuale prodotta da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli. L’evento, ospitato negli spazi del Multisala Gloria Notorious Cinemas e interamente dedicato alla cultura pop, vedrà una presentazione d’eccezione: la proiezione in anteprima del film sarà infatti introdotta in sala dal celebre fumettista Zerocalcare, regalando al pubblico milanese un appuntamento imperdibile prima dell’arrivo estivo nelle sale.