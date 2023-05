Riccardo Scamarcio nel nuovo film da regista di Johnny Depp

Il biopic Modigliani sarà il nuovo film da regista di Johnny Depp: tra i protagonisti del cast anche il nostro Riccardo Scamarcio.

Anni dopo la sua prima esperienza (Il Coraggioso del 1997), e finalmente fuori dai problemi personali legati al travagliato divorzio da Amber Heard, la stella hollywoodiana Johnny Depp tornerà dietro la macchina da presa per un biopic dedicato al grande artista italiano Amedeo Modigliani. Secondo Deadline, inoltre, il cast sarà formato da Riccardo Scamarcio, nel ruolo del protagonista, da Pierre Niney, in quello di Utrillo, e da Al Pacino, in quelli del collezionista d’arte Gangnat.

Come ricorda la fonte, il film sarà un adattamento dello spettacolo teatrale di Dennis McIntyre e verrà sceneggiato da Jerzy e Mary Kromolowski. Al centro del racconto, ambientato nella Parigi del 1916, le 48 ore che trasformarono la carriera di Modigliani, fino a quel momento povera di emozioni e di grandi soddisfazioni.

Le riprese di Modigliani, questo il titolo del film al momento, dovrebbero partire in autunno da Budapest, il progetto sarà presentato durante il mercato di Cannes.